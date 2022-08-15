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У Донецькій області рятувальники потрапили під обстріл: є постраждалі

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Білицьке, Понеділок 15 серпня 2022 14:08
У Донецькій області рятувальники потрапили під обстріл: є постраждалі Фото: у Донецькій області через обстрілів постраждали двоє рятувальників (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталія Юрченко

У місті Білицьке Донецької області рятувальники потрапили під ворожий обстріл. Двоє з них отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Зазначається, що 14 серпня о 18:06 підрозділ рятувальників виїхав для ліквідації наслідків обстрілів. Пожежа сталася на даху складу.

Рятувальники потрапили під повторний обстріл, внаслідок чого поранено двох пожежників. Одного із них доставили у клінічну лікарню ім. Мечникова у Дніпро. Він знаходиться у реанімації, стан важкий.

Ще одного рятувальника госпіталізували до лікарні у місті Добропілля, його стан задовільний.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів 14 серпня у Донецькій області загинули троє мирних жителів, ще 13 осіб поранені.

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