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В Донецкой области СБУ задержала бывшего боевика "ДНР"

Автор: Тиберий Юрик

В Донецкой области задержали бывшего боевика так называемой "ДНР", который был "командиром" 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что им оказался житель города Курахово. В 2014 -2015 годах он принимал участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области, а впоследствии вернулся на подконтрольную украинской власти территорию.

"Боевик признал свою вину и подтвердил пребывание в должности "командира" 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот" так называемой "ДНР", а затем в должности "дежурного" так называемой "Русской православной армии". - сообщили в СБУ.

Злоумышленник предоставил правоохранителям информацию о других членах незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что суд Праги приговорил к 20 годам лишения свободы Иржи Урбанека с позывным "Бегемот", воевавшего на Донбассе боевиков "ДНР".

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ДНРДонецкая область