В Донецкой области от рук оккупантов погибли четыре мирных жителя, - глава ОВА

В воскресенье, 1 мая, от российских обстрелов в Донецкой области погибли 4 мирных жителя - все в Лимане. При этом ранения получили еще 11 человек: 7 в Лимане, 3 во Владимировке и 1 в Яровой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Кроме того, в Бахмутской общине один человек скончался от ранений полученных в Луганской области. Еще одному человеку из Луганской области там была оказана медицинская помощь.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.