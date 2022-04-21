В Донецкой области российская армия за сутки обстреляла 8 населенных пунктов: есть погибшие
Российские оккупационные войска за сутки обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки погибли 2 мирных жителя, еще 8 получили ранения, среди них ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Отмечается, что российские военные обстреляли Мариуполь, Авдеевку, Марьинку, Селидово, Великую Новоселку, Комар, Очеретяно и Сухую Балку. Разрушениям подверглись по меньшей мере 23 гражданских объекта, среди них жилые дома, школа, фабрика, коммуникации.
Оккупанты применили против мирных жителей ракеты, реактивные системы залпового огня "Град", танки и тяжелую артиллерию.
Полицейские задокументировали военные преступления России и открыли уголовные производства по ст. 110 и ст. 438 УК Украины.
Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе.
Также отметим, что сегодня запланирована эвакуация автобусами из блокадного Мариуполя.
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