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В Донецкой области в результате взрыва боеприпаса пострадал подросток

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 10:03
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По указанному факту открыто уголовное производство

В Константиновке (Донецкая область) в результате взрыва боеприпаса пострадал подросток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, медики сообщили правоохранителям, что в местную больницу доставили 16-летнего парня, который пострадал от взрыва неизвестного предмета.

"Предварительно установлено, что в этот день парень нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. Когда потерпевший попытался разобрать один из них детонировало у него в руках", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят проверку.

Фото: изъятое с места происшествия (police.dn.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области в жилом доме произошел взрыв.

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Теги публикации: полиция, Донецкая область, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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