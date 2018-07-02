В Донецкой области в результате взрыва боеприпаса пострадал подросток

По указанному факту открыто уголовное производство

В Константиновке (Донецкая область) в результате взрыва боеприпаса пострадал подросток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, медики сообщили правоохранителям, что в местную больницу доставили 16-летнего парня, который пострадал от взрыва неизвестного предмета.

"Предварительно установлено, что в этот день парень нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. Когда потерпевший попытался разобрать один из них детонировало у него в руках", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят проверку.

Фото: изъятое с места происшествия (police.dn.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области в жилом доме произошел взрыв.