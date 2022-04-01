В Донецкой области в результате обстрелов российских оккупантов погибли 7 человек

В Донецкой области в результате российских обстрелов 1 апреля погибли 7 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Донецкой ОВА Павла Клименко.
"1 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибло 7 человек: 4 в Марьинке, 2 в Угледаре и 1 в Новоселовке. 6 человек также получили ранения, среди них – трое детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, ранен на Луганщине.
Также отмечается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ранее мы сообщали, что Россия усиливает группировку на Донецком направлении.
Также мы писали, что в Донецкой области оккупанты снова применили фосфорные снаряды.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!