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В Донецкой области в результате обстрелов российских оккупантов погибли 7 человек

В Донецкой области погибли 7 человек (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Донецкой области в результате российских обстрелов 1 апреля погибли 7 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Донецкой ОВА Павла Клименко.

"1 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибло 7 человек: 4 в Марьинке, 2 в Угледаре и 1 в Новоселовке. 6 человек также получили ранения, среди них – трое детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, ранен на Луганщине.

Также отмечается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее мы сообщали, что Россия усиливает группировку на Донецком направлении.

Также мы писали, что в Донецкой области оккупанты снова применили фосфорные снаряды.

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