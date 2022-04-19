В Донецкой области в результате обстрелов погибло еще три человека, - глава ОВА

В Донецкой области в результате обстрелов погибли еще трое мирных людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой области Павла Клименка.
Сегодня, 19 апреля, в результате российских обстрелов погибли три человека в Краматорске, Авдеевке и благодатном. Также ранения получили 5 гражданских, среди них один ребенок.
Кроме того, в Краматорске медицинскую помощь оказали человеку, раненому на территории Харьковской области.
Отмечается, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ранее мы сообщали, что оккупанты проводят милитаризацию детей в Донецкой и Луганской областях.
Также мы писали, что в Донецкой области за день от рук оккупантов погибли двое мирных жителей.
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