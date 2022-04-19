В Донецкой области в результате обстрелов погибло еще три человека, - глава ОВА

Сегодня, 19 апреля, в результате российских обстрелов погибли три человека в Краматорске, Авдеевке и благодатном. Также ранения получили 5 гражданских, среди них один ребенок.

Кроме того, в Краматорске медицинскую помощь оказали человеку, раненому на территории Харьковской области.

Отмечается, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.