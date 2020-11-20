В Донецкой области раскрыли конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд гривен

В Донецкой области раскрыли деятельность конвертационного центра. Его оборот достигал 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что группа коммерсантов в Славянске организовала центр для осуществлеия собственных экспортных операций, в том числе и незаконных, и предоставляли услуги по минимизации налогов для бизнесменов регионе. На протяжении 2019-20 годов они формировали фиктивный налоговый кредит через подконтрольные предприятия, подменяя номенклатуру товаров и манипулируя налоговой отчетностью.

Из-за деятельности конвертационного центра украинский бюджет недополучил 300 миллионов гривен из-за неуплаты налога на добавленную стоимость.

В ходе обысков в офисе центра изъяли документацию, черновики, почти 60 печатей фиктивных фирм. Против группировки открыто уголовное дело по статьям "уклонение от уплаты налогов и сборов" и "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины.

Вчера сообщалось, что правоохранители предотвратили вывоз из Украины деталей зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М". Их хотели вывезти в одну из стран Западной Азии.

Также сотрудники Службы безопасности Украины в Закарпатье разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода.