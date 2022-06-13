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В Донецкой области прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения, - ДТЭК

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Понедельник 13 июня 2022 14:58
В Донецкой области прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения, - ДТЭК Фото: в Донецкой области прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Из-за повреждения газопроводов в Донецкой области электроэнергия осталась единственным источником энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука во время национального телемарафона.

"К сожалению, электроэнергия сейчас - почти единственный источник энергии в Донецкой области. Потому что в большинстве городов нет газа. Поэтому электроэнергия, она критически необходима для того, чтобы люди как-то выживали в течение этого времени. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить свет и дать людям возможность зарядить мобильные телефоны, приготовить еду", - сказал он.

Сахарук добавил, что за прошедшую неделю ДТЭК восстановил электроснабжение 80 населенных пунктов для почти 77 тысяч потребителей в Донецкой области.

Также он подчеркнул, что всего в Донецкой области без света остается около 360 тысяч потребителей в 260 населенных пунктах.

Напомним, за 3 месяца войны специалисты компании ДТЭК вернули свет для более 2 млн семей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

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Донецкая область ДТЭК
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