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У Донецькій області докладають максимум зусиль для відновлення електропостачання, - ДТЕК

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Понеділок 13 червня 2022 14:58
У Донецькій області докладають максимум зусиль для відновлення електропостачання, - ДТЕК Фото: у Донецькій області докладають максимум зусиль для відновлення електропостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Через пошкодження газопроводів у Донецькій області електроенергія залишилась єдиним джерелом енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука під час національного телемарафону.

"На жаль, електроенергія зараз - майже єдине джерело енергії в Донецькій області. Тому що в більшості міст немає газу. Тому електроенергія, вона критично необхідна для того, щоб люди якось виживали протягом цього часу. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити світло і дати людям можливість зарядити мобільні телефони, приготувати їжу", - сказав він.

Сахарук додав, що за минулий тиждень ДТЕК відновив електропостачання 80 населених пунктів для майже 77 тисяч споживачів у Донецькій області.

Також він підкреслив, що загалом в Донецькій області без світла залишається близько 360 тисяч споживачів у 260 населених пунктах.

Нагадаємо, за 3 місяці війни спеціалісти компанії ДТЕК повернули світло для понад 2 млн родин, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

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Донецька область ДТЕК
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