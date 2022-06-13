У Донецькій області докладають максимум зусиль для відновлення електропостачання, - ДТЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука під час національного телемарафону .

"На жаль, електроенергія зараз - майже єдине джерело енергії в Донецькій області. Тому що в більшості міст немає газу. Тому електроенергія, вона критично необхідна для того, щоб люди якось виживали протягом цього часу. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити світло і дати людям можливість зарядити мобільні телефони, приготувати їжу", - сказав він.

Сахарук додав, що за минулий тиждень ДТЕК відновив електропостачання 80 населених пунктів для майже 77 тисяч споживачів у Донецькій області.

Також він підкреслив, що загалом в Донецькій області без світла залишається близько 360 тисяч споживачів у 260 населених пунктах.

Нагадаємо, за 3 місяці війни спеціалісти компанії ДТЕК повернули світло для понад 2 млн родин, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.