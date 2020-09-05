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В Донецкой области из-за пожара травы загорелись дома

Автор: Дмитрий Левицкий

В Донецкой области сегодня, 5 сентября, произошел крупный пожар в селе Гладосово. Горит сухая трава и дома.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели пытаются потушить 5 домов. К ликвидации пожара привлечены 21 человек и 6 единиц техники.

Напомним, днями ранее в Луганской и Харьковской областях вспыхнули масштабные лесные пожары. На Харьковщине огнем было полностью уничтожено одно из сел, которые оказались в эпицентре пожара. По состоянию на сегодня в Харьковской области открытого огня не наблюдается, спасатели тушат отдельные очаги тления.

Как писало РБК-Украина, во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военнослужащий; погибший считался пропавшим без вести.

В Харьковской области от масштабного пожара пострадали более 30 человек.

Кроме того, во время пожара в Луганской области погибло гражданское лицо, также было известно о нескольких пострадавших.

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