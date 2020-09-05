У Донецькій області через пожежу трави загорілися будинки

У Донецькій області сьогодні, 5 вересня, сталася масштабна пожежа у селі Гладосове. Горить суха трава та будинки.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники намагаються загасити 5 будинків. До ліквідації пожежі залучено 21 людину та 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, днями раніше у Луганській та Харківській областях спалахнули масштабні лісові пожежі. На Харківщині вогнем було повністю знищено одне з сіл, які опинилися в епіцентрі пожежі. Станом на сьогодні у Харківській області відкритого вогню не спостерігається, рятувальники гасять окремі осередки тління.
Як писало РБК-Україна, під час ліквідації пожежі у Луганській області загинув військовослужбовець; загиблий вважався зниклим безвісти.
У Харківській області від масштабної пожежі постраждали понад 30 людей.
Крім того, під час пожежі у Луганській області загинула цивільна особа, також було відомо про декількох постраждалих.