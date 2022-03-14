В Донецкой области повреждена фильтровальная станция. Без воды осталось 200 тысяч человек

В результате боевых действий в Донецкой области была обесточена Карловская фильтровальная станция. Без водоснабжения остались 200 тысяч местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Из-за повреждения станции водоснабжения исчезло в населенных пунктах Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, Белицкое, Белозерское, Водянское и частично в Доброполье. Всего без воды остались более 200 тысяч человек.

Кроме того, Кириленко добавил, что в ночь на 14 марта оккупанты нанесли удар по Краматорску. Снаряд попал в жилой квартал. Погибло два человека.