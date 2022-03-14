У Донецькій області пошкоджено фільтрувальну станцію. Без води залишилося 200 тисяч людей
Внаслідок бойових дій в Донецькій області була знеструмлена залишилося Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишилися 200 тисяч місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
Через пошкодження станції водопостачання зникло в населених пунктах Покровськ, Мирноград, Родинське, Селидове, Українськ, Новогродівка, Гірник, Білицьке, Білозерське, Водянське та частково в Добропіллі. Всього без води залишилися понад 200 тисяч людей.
Крім того, Кириленко додав, що в ніч на 14 березня окупанти завдали удару по Краматорську. Снаряд влучив в житловий квартал. Загинуло двоє осіб.
Нагадаємо, в Авдіївці Донецької області тривають обстріли. Окупанти застосовують ракети "Точка-У" та реактивні системи залпового вогню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.