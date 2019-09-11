В Донецкой области полиция изъяла схрон боеприпасов

В городе Константиновка Донецкой области, после сообщения местного жителя, правоохранители обнаружили схрон боеприпасов на улице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Отмечается, что взрывоопасный арсенал нашел местный житель и сообщил об этом полицейским. Схрон находился на расстоянии около километра до жилых домов.

"Более тысячи патронов, 10 гранат, шесть тротиловых шашек и взрыватели находились в сумке, оставленной на улице на окраине города. Сейчас угрозу нейтрализовали", - говорится в сообщении.

Фото: схрон с боеприпасами (dn.npu.gov.ua)

Также сообщается, что с начала года правоохранители Донецкой области изъяли 537 гранат, 112 единиц огнестрельного оружия и 80 кг взрывчатых веществ.

Напомним, в Киевской области, 10 сентября мужчина, которого пытались задержать сотрудники полиции, забросал их гранатами. Он подозреваелся в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

Ранее РБК-Украина сообщало, что 6 сентября в Киевской области правоохранители изъяли 10 предметов похожих на пистолеты, части для пистолетов, 1400 предметов похожих на патроны калибра 7х62 и 9 мм