В Донецкой области полиция изъяла арсенал оружия

В Донецкой области правоохранители изъяли арсенал боеприпасов во время проведения комплекса мероприятий по выявлению канала поступления оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как сообщается, 2 июля полиция задержала злоумышленника при попытке продать боеприпасы, во время обыска в его доме выяснилось, что часть боеприпасов мужчина хранил в хозяйственном помещении, а оружие хранил в собственный комнате среди одежды. Со слов задержанного, боеприпасы он хранил с 2014-2015 годов.

В ходе обысков полиция выявила и изъяла 8 гранат, тротиловые шашки, пистолет, охотничье ружье и патроны различного калибра. По указанному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фото: изъятые боеприпасы (police.dn.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области у местного жителя правоохранители изъяли взрывчатку и гранаты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожье правоохранители обнаружили мастерскую по ремонту и переделке оружия. Правоохранителями была получена информация о функционировании подпольного цеха на территории города. Во время проверок правоохранители смогли установить лицо, причастное к организации, а также местонахождение.