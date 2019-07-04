У Донецькій області поліція вилучила арсенал зброї

У Донецькій області правоохоронці вилучили арсенал боєприпасів під час проведення комплексу заходів з викриття каналу надходження зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Як повідомляється, 2 липня поліція затримала зловмисника під час спроби продати боєприпаси, під час обшуку в його будинку з'ясувалося, що частину боєприпасів чоловік зберігав у господарському приміщенні, а зброю зберігав у власній кімнаті серед одягу. Зі слів затриманого, боєприпаси він зберігав з 2014-2015 років.

В ході обшуків поліція виявила і вилучила 8 гранат, тротилові шашки, пістолет, мисливську рушницю і патрони різного калібру. За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фото: вилучені боєприпаси (police.dn.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області у місцевого жителя вилучили вибухівку та гранати.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Запоріжжі правоохоронці виявили майстерню з ремонту та переробки зброї. Правоохоронцями була отримана інформація про функціонування підпільного цеху на території міста. Під час перевірок правоохоронці змогли встановити особу, що причетна до організації, а також місцезнаходження.