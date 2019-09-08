У Донецькій області підполковника прикордонслужби затримали на хабарі

Фото: на місці затримання прикордонника (dbr.gov.ua)

Підполковник вимагав у постачальника харчів хабар у розмірі 71 тис. гривень

У Донецькій області правоохоронці затримали підполковника, який наживався на поставках харчів для прикордонників Лисичанського загону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Як повідомили у відомстві, підполковник вимагав та отримав від постачальника продуктів харчування хабар у розмірі 71 тис. гривень. Сума хабаря складала 10% вартості договору закупівлі харчів для прикордонників Лисичанського загону.

Зазначається, що військовий був затриманий у порядку статті 208 КПК України, наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Інцидент був кваліфікований за ч. 3 ст. 368 КК України, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 вересня правоохоронці затримали начальника Полтавської митниці на одержанні хабаря. Посадовець вимагав та отримав 4 тис. доларів неправомірної вигоди у підприємця за розмитнення сантехніки з Китаю. За однією з версій, митник повинен був отримати по 400 доларів за кожен контейнер товарів.

Крім того, в Дніпропетровській області затримали голову сільради під час отримання хабара. Чиновник вимагав хабар за вирішення земельного питання. Передача коштів здійснювалася через посередника.