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В Донецкой области оккупанты убили 2 гражданских и еще 4 получили ранения

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Донецкая область, Пятница 29 апреля 2022 22:30
В Донецкой области оккупанты убили 2 гражданских и еще 4 получили ранения Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Донецкой области оккупанты убили 2 гражданских и еще 4 получили ранения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.

За сутки российские оккупанты убили 2 мирных жителей: во Времовке и Шандриголово. Также еще четверо получили ранения.

Кроме того, медицинскую помощь в Донецкой области оказали шестерым раненым в Луганской области.

"Удалось уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно", - написал глава ОВА.

Ранее мы сообщали, что Россия обстреляла главную здравницу Донецкой области.

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