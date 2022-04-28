Россия обстреляла главную здравницу Донецкой области, - ГПУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в четверг, 28 апреля.

"По данным следствия, 26 апреля 2022 года вооруженные силы РФ совершили авиаобстрел г. Славянск, в результате которого значительные разрушения получили здания ГП "СКРЦ "Славянский курорт" ЧАО "Укрпрофздравница", а именно - корпуса больницы", - говорится в уведомлении.

В ГПУ отметили, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

"В настоящее время на месте обстрела работают следователи и взрывотехники. Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", - пояснили в ведомстве.