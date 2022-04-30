В Донецкой области оккупанты ранили 9 гражданских, среди которых 4 ребенка

В Донецкой области за сутки оккупанты ранили 9 мирных жителей. В частности, среди них - 4 ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.
Сообщается, что 3 ребенка ранили в Доброполье и 1 в Дробышево.
Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, которая получила ранения в Луганской области.
Также сегодня удалось уточнить информацию о 3 погибших в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.
Ранее мы сообщали, что вчера, 29 апреля, в Донецкой области оккупанты убили 2 гражданских и еще 4 получили ранения.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 66-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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