У Донецькій області окупанти поранили 9 цивільних, серед яких 4 дитини

У Донецькій області за добу окупанти поранили 9 мирних мешканців. Зокрема, серед них - 4 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 3 загиблих у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, яка отримала поранення у Луганській області.

Повідомляється, що 3 дитини поранили у Добропіллі та 1 у Дробишевому.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 29 квітня, у Донецькій області окупанти вбили 2 цивільних та ще 4 отримали поранення.

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