У Донецькій області окупанти обстріляли село: пошкоджено 30 будинків
Російські окупанти обстріляли село Михайлівка у Донецькій області. Внаслідок цього пошкоджено 30 будинків, є постраждала людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Повідомляється, що зараз на місці події працюють рятувальники Донецької області.
"Внаслідок артобстрілу села Михайлівка Покровського району було пошкоджено 30 будинків. Знайдено постраждалого, наразі анкетні дані встановлюються", - йдеться у повідомленні.
У Донецькій області окупанти обстріляли село (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Раніше ми повідомляли, що глава ОВА Донецької області назвав кількість загиблих за добу.
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