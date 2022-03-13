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В Донецкой области оккупанты обстреляли эвакуационный поезд, погибла проводница

Автор: Валерия Полищук

В Донецкой области российские войска обстреляли эвакуационный поезд, который направлялся в город Лиман. В результате инцидента погибла одна проводница, еще одна получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"В ночь с 12 на 13 марта вблизи ст. Брюсин в Донецкой области попал под обстрел оккупантов пассажирский поезд. Он направлялся для осуществления эвакуационного рейса в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий", - говорится в сообщении.

От нанесенных травм одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена ​​в больницу Славянска, где сейчас ей оказывается помощь

"Это – ужасный удар по тем, кто ежедневно спасает гражданских украинцев и проложил "дорогу жизни" для уже более 2 млн спасенных", - говорится в сообщении.

В УЗ заявили, что прилагают все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидавших спасения на вокзале Лимана.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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