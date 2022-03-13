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У Донецькій області окупанти обстріляли евакуаційний поїзд, загинула провідниця

Автор: Валерія Поліщук

У Донецькій області російські війська обстріляли евакуаційний поїзд, який прямував до міста Лиман. В результаті інциденту загинула одна провідниця, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"У ніч з 12 на 13 березня поблизу ст. Брюсін в Донецькій області потрапив під обстріл окупантів пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу в Лиман, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей, які опинилися в зоні запеклих бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Від нанесених травм одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена і доставлена в лікарню Слов'янська, де зараз їй надається допомога

"Це - жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн врятованих", - йдеться в повідомленні.

В УЗ заявили, що докладають всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду пошкодженого поїзда і всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які чекали порятунку на вокзалі Лиману.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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