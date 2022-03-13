У Донецькій області окупанти обстріляли евакуаційний поїзд, загинула провідниця

"У ніч з 12 на 13 березня поблизу ст. Брюсін в Донецькій області потрапив під обстріл окупантів пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу в Лиман, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей, які опинилися в зоні запеклих бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Від нанесених травм одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена і доставлена в лікарню Слов'янська, де зараз їй надається допомога

"Це - жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн врятованих", - йдеться в повідомленні.

В УЗ заявили, що докладають всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду пошкодженого поїзда і всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які чекали порятунку на вокзалі Лиману.