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В Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 20:27
В Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области зафиксирован 1 случай коронавируса

В Донецкой области сегодня, 21 марта, объявили чрезвычайную ситуацию после обнаружения первого случая заражения коронавирусом. Об этом заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook.

По словам главы ОГА, решение о введении ЧС в области было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учитывая угрозу распространения коронавируса.

В связи с введением режима ЧС местным органам власти необходимо:

  • назначить руководителя работ из ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
  • обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных объектов и обеспечить их постоянное функционирование;
  • с 23 марта временно запретить работу рынков и подобных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками пищевых продуктов и товаров первой необходимости

Напомним, режим чрезвычайной ситуации уже введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Также РБК-Украина писало, что во вторник, 24 марта, парламент может собраться на внеочередное заседание, чтобы принять решение о введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки коронавируса.

Накануне премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что правительство готово к введению чрезвычайного положения в Украине.

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Новости Украины Донецкая областьчрезвычайные ситуацииКоронавирус
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