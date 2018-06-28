У Донецькій області через обстріл поранено двох місцевих жителів

Обстріл стався біля селища Залiзне

В результаті обстрілу селища Залiзне в Донецькій області поранено двох місцевих жителів. Про це інформує прес-центр місцевої полiцiї.

"Бойовики відкрили мінометний вогонь по населеному пункту сьогодні близько 16 годин. Постраждалі перебували в цей час у дворі будинку по вулиці Каспійської. У чоловіка - поранення руки, жінці осколком травмовано спину. В будинку навпроти пошкоджено паркан", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що поранення отримай чоловік 1951 року народження і жінка 1958 року. Їх доставили в лікарню. На місці працює слідчо-оперативна група Торецкого відділення поліції і військові.

Нагадаємо, ще один штат США визнав Голодомор в Україні геноцидом.

На сьогодні Голодомор в Україні визнано геноцидом вже в 12 штатах США Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, штат мічиган, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні, Пенсільванії, Канзасі, Міссурі і Огайо.