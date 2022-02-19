В Донецкой области из-за обстрела остановлена подача воды на 4 фильтровальные станции

Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода 19 февраля оказалась в зоне обстрела. Из-за повреждения двух трансформаторов остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Вода Донбасса".
По данным компании, остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции:
Сейчас сотрудники КП "Вода Донбасса" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ.
Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища, сообщили в компании.
Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля, когда со стороны российско-оккупационных войск начались массированные обстрелы.