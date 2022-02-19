У Донецькій області через обстріл зупинено подачу води на 4 фільтрувальні станції

Насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу 19 лютого опинилася в зоні обстрілу. Через пошкодження двох трансформаторів зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Вода Донбасу".
За даними компанії, зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції:
Наразі співробітники КП "Вода Донбасу" обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт.
Фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища, повідомили в компанії.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого, коли з боку російсько-окупаційних військ почалися масовані обстріли.