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В Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

Автор: Тиберий Юрик

В Донецкой области правоохранители обнаружили схрон со средствами поражения, который обустроил боевик "ДНР".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ сообщили, что мужчина спрятал оружие и боеприпасы в собственном доме в селе Марьинка.

"Владелец тайника воевал на стороне террористов во время захвата своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донетчины", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли:

  • почти 3 тысячи патронов различного калибра;
  • 5 гранат РГД 5;
  • 9 гранат Ф1;
  • 2 гранаты РГН;
  • запал УДО к гранате РГН;
  • 8 гранатометных выстрелов ВОГ-17;
  • 2 гранатометных выстрела ВОГ-25;
  • 2 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7;
  • 3 хвостовика к выстрелам РПГ 7;
  • 3 снаряда калибра 23×152 мм;
  • 2 детонатора для артиллерийского боеприпаса.

Изъятые средства поражения переданы на экспертизу.

Напомним, что в населенном пункте Зайцево Донецкой области правоохранители обнаружили схрон боеприпасов, который находился на территории бывшего алебастрового завода.

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Донецкая область