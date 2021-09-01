В Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

В Донецкой области правоохранители обнаружили схрон со средствами поражения, который обустроил боевик "ДНР".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В СБУ сообщили, что мужчина спрятал оружие и боеприпасы в собственном доме в селе Марьинка.
"Владелец тайника воевал на стороне террористов во время захвата своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донетчины", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли:
Изъятые средства поражения переданы на экспертизу.