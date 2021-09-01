У Донецькій області виявили схованку зі зброєю та боєприпасами

В Донецькій області правоохоронці виявили схрон із засобами ураження, який облаштував бойовик "ДНР".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
В СБУ повідомили, що чоловік сховав зброю та боєприпаси у власній оселі у селі Мар'їнка.
"Власник схованки воював на стороні терористів під час захоплення свого села окупантами. Наразі він переховується на окупованій території Донеччини", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили:
Наразі вилучені засоби ураження передано на експертизу.