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У Донецькій області виявили схованку зі зброєю та боєприпасами

Автор: Тіберій Юрик

В Донецькій області правоохоронці виявили схрон із засобами ураження, який облаштував бойовик "ДНР".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

В СБУ повідомили, що чоловік сховав зброю та боєприпаси у власній оселі у селі Мар'їнка.

"Власник схованки воював на стороні терористів під час захоплення свого села окупантами. Наразі він переховується на окупованій території Донеччини", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили:

  • майже 3 тисячі набоїв різного калібру;
  • 5 гранат РГД 5;
  • 9 гранат Ф1;
  • 2 гранати РГН;
  • запал УДЗ до гранати РГН;
  • 8 гранатометних пострілів ВОГ-17;
  • 2 гранатометних постріли ВОГ-25;
  • 2 постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7;
  • 3 хвостовики до пострілів РПГ 7;
  • 3 снаряди калібру 23×152 мм;
  • 2 детонатори для артилерійського боєприпасу.

Наразі вилучені засоби ураження передано на експертизу.

Нагадаємо, що в населеному пункті Зайцеве Донецької області правоохоронці виявили схрон боєприпасів, який знаходився на території колишнього алебастрового заводу.

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Донецкая область