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В Донецкой области задержали экс-боевика батальона "Призрак"

Новости » Происшествия     02.04.2020 - 16:11
В Донецкой области задержали экс-боевика батальона "Призрак"
Фото: схрон с боеприпасами (npu.gov.ua)

Мужчина скрывал схрон с оружием и боеприпасами

В Донецкой области правоохранители задержали бывшего боевика так называемого батальона "Призрак", который действовал в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным полиции, оперативники уголовного розыска совместно с СБУ задержали 43-летнего жителя Константиновки, который в 2014 году был участником незаконного вооруженного формирования "Призрак".

Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что экс-боевик скрывал схрон с оружием и боеприпасами в Попаснянском районе Луганской области. Из тайника были изъяты автомат АК-74 калибра 5,45 мм и около 200 патронов к нему, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему боевику меры пресечения. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха военнослужащие Нацгвардии задержали участника российских незаконных вооруженных формирований. Боевика обнаружили во время проверки одного из пассажирских автобусов.

Также РБК-Украина писало, что нацгвардейцы задержали боевика российских НВФ при попытке пересечь блокпост вблизи населенного пункта Городище Луганской области.

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