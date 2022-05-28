В Донецкой области несмотря на боевые действия энергетики вернули свет для 20 тысяч семей, - ДТЭК

"Энергетики вернули электропитания до дома 20 157 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. В последнем - больше всего", - отмечают в компании.

Работы по ремонту поврежденных обстрелами сетей продолжаются, как только энергетики получают разрешения от Вооруженных сил Украины.

В ДТЭК сообщают, что без света остается еще 312 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский.

Из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электрооборудования. Энергетики ждут разрешение от Вооруженных сил, чтобы проводить ремонты электросетей.