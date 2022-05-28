UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области несмотря на боевые действия энергетики вернули свет для 20 тысяч семей, - ДТЭК

Фото: в Донецкой области несмотря на боевые действия энергетики вернули свет для 20 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки энергетики вернули свет для 20 семей в 23 населенных пунктах Донецкой области, которые были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Энергетики вернули электропитания до дома 20 157 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. В последнем - больше всего", - отмечают в компании.

Работы по ремонту поврежденных обстрелами сетей продолжаются, как только энергетики получают разрешения от Вооруженных сил Украины.

В ДТЭК сообщают, что без света остается еще 312 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский.

Из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электрооборудования. Энергетики ждут разрешение от Вооруженных сил, чтобы проводить ремонты электросетей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьДТЭК