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У Донецькій області почалося "Велике будівництво" президента, - Голик

Новини » Транспорт     21.04.2020 - 10:29
У Донецькій області почалося "Велике будівництво" президента, - Голик
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

За словами Голика, ремонтують, у тому числі, траси, близькі до лінії зіткнення

В рамках національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом, почався ремонт доріг у Донецькій області. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За словами Голика, ремонтують, у тому числі, траси, близькі до лінії зіткнення.

На цей час роботи ведуться на дорозі О-0542 Ясинувата - Бажане (кілометри 11-18) в районі Авдіївки. Юрій Голік опублікував фото і відео робіт на цій ділянці.

Також ремонт розпочався на дорозі Про-0544 Мирноград - Гродівка – до Н-20. Там, зокрема, йде капітальний ремонт мосту на 15-му кілометрі траси.

Недалеко від лінії зіткнення проходить ремонт дороги З-051836 Новобахмутовка – Піски.

Нагадаємо, раніше Юрій Голік повідомив, що в цьому році в рамках "Велике будівництво" президента рекордно швидко відремонтують дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк.

"Виїжджаючи з тимчасово окупованої території, люди бачать розбиту інфраструктуру і дороги в ямах. А повинні бачити ідеальні дороги і розвиток", - зазначив він.

За даними "Укравтодору", на сьогодні велика дорожнє будівництво триває на 150 об'єктах по всій Україні.

У 2020 році "Укравтодор" планує оновити понад 4000 км доріг державного значення. Будівництво триває в умовах загальнонаціонального карантину, підрядні дорожні організації повинні дотримуватися всі умови санітарної безпеки працівників.

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