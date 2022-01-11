В Донецкой области в многоэтажке произошел взрыв газа

"10 января в 17:41 в Главное управление поступила информация о взрыве, произошедшем в 9-ти этажном жилом доме в г. Дружковка Краматорского района", - говорится в сообщении.

Как стало известно, в квартире на девятом этаже произошел взрыв, предварительно - газовоздушной смеси. После взрыва в жилом помещении загорелись вещи и мебель.

Из задымленной квартиры спасатели вывели мужчину. Его передали сотрудникам скорой помощи.

В 17:58 пожар был локализован, а в 18:20 ликвидирован.

С огнем боролись 13 бойцов ГСЧС, привлекалось четыре единицы спецтехники.