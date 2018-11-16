В Донецкой области по факту нарушений правил безопасности на АЗС открыто 5 дел

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НА АЗС продавали нефтепродукты при отсутствии необходимых разрешений

Краматорска местная прокуратура начала пять уголовных производств по фактам незаконной торговли нефтепродуктами на автозаправках в Краматорске и Дружковке Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Указано, что правоохранители выявили нарушения требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности 5 предприятий, работающих в сфере реализации топлива на территории городов Краматорск и Дружковка.

"Установлено, что вопреки правилам безопасности, на автомобильных заправочных станциях осуществляется реализация нефтепродуктов при отсутствии необходимых разрешений на эксплуатацию машин, механизмов и оборудования, в частности - резервуаров для хранения топлива и топливораздаточных колонок, создает угрозу жизни и здоровью людей", - сказано в сообщении.

Так, прокуратура зафиксировала грубые нарушения требований природоохранного законодательства на объектах, работающих в сфере оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом.

"По указанным фактам прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 272 ​​(нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) и ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) УК Украины", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в 2016 году прокуратура Донецкой области в зоне проведения АТО разоблачила частное предприятие, которое занималось незаконным изготовлением горюче-смазочных материалов.

РБК-Украина также сообщало, что в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой блокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов в нескольких областях страны.