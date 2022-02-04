У Донецькій області в будинку знайшли схрон бойовика зі зброєю та боєприпасами
У Донецькій області правоохоронці викрили склад зброї в приватному будинку. Підозрюваний - місцевий мешканець, який служить в лавах незаконних збройних формувань РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
У ході обшуків одного з будинків Красногорівки Покровського району правоохоронці виявили та вилучили схрон зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв:
- 2 постріли до протитанкового гранатомета РПГ-7;
- 2480 патронів калібру 7,62х39 мм та 5,45х39 мм;
- 10 гранатометних пострілів ВОГ-25;
- 4 запали до ручних гранат - УЗ РГ;
- 3 гранати РГД-5;
- 2 ручні димові гранати РДГ-55;
- 2 гранати Ф-1;
- дві 200-грамові тротилові шашки;
- протитанкову міну ТМ-62;
- 3 димові шашки ДМ-11.
За попередньою інформацією, власником будинку є місцевий мешканець, який у травні 2014 року приєднався до бойовиків РФ. Зараз він перебуває на тимчасово окупованих територіях.
Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом участі декількох осіб у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало, що вчора на Донеччині з початку доби зберігалася "тиша".
Також з'явилося відео обстрілу КПВВ "Гнутове" на Донбасі.