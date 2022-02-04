У Донецькій області в будинку знайшли схрон бойовика зі зброєю та боєприпасами

За попередньою інформацією, власником будинку є місцевий мешканець, який у травні 2014 року приєднався до бойовиків РФ. Зараз він перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом участі декількох осіб у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).