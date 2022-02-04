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У Донецькій області в будинку знайшли схрон бойовика зі зброєю та боєприпасами

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Донецька область, П'ятниця 04 лютого 2022 17:17
У Донецькій області в будинку знайшли схрон бойовика зі зброєю та боєприпасами Фото: У Донецькій області правоохоронці викрили склад зброї в приватному будинку (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Донецькій області правоохоронці викрили склад зброї в приватному будинку. Підозрюваний - місцевий мешканець, який служить в лавах незаконних збройних формувань РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

У ході обшуків одного з будинків Красногорівки Покровського району правоохоронці виявили та вилучили схрон зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв:

  • 2 постріли до протитанкового гранатомета РПГ-7;
  • 2480 патронів калібру 7,62х39 мм та 5,45х39 мм;
  • 10 гранатометних пострілів ВОГ-25;
  • 4 запали до ручних гранат - УЗ РГ;
  • 3 гранати РГД-5;
  • 2 ручні димові гранати РДГ-55;
  • 2 гранати Ф-1;
  • дві 200-грамові тротилові шашки;
  • протитанкову міну ТМ-62;
  • 3 димові шашки ДМ-11.

За попередньою інформацією, власником будинку є місцевий мешканець, який у травні 2014 року приєднався до бойовиків РФ. Зараз він перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом участі декількох осіб у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало, що вчора на Донеччині з початку доби зберігалася "тиша".

Також з'явилося відео обстрілу КПВВ "Гнутове" на Донбасі.

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