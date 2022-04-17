В Донецкой области за день от рук оккупантов погибли двое мирных жителей, - Кириленко

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отчитался о состоянии дел в регионе по итогам 17 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.
Войска РФ продолжают убивать гражданских на Донбассе. Масштаб потерь в Мариуполе и Волновахе, по словам главы ОВА, пока невозможно оценить.
"17 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека (в Марьинке и Новополье), еще 4 получили ранения. Кроме того, в Бахмуте и Краматорске была предоставлена медицинская помощь двум гражданским, раненым на территории Луганщины", – написал Кириленко.
Напомним, что мэр Харькова заявил об отсутствии безопасных районов в городе.
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