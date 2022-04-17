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В Донецкой области за день от рук оккупантов погибли двое мирных жителей, - Кириленко

Фото: Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Антон Федорцив

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отчитался о состоянии дел в регионе по итогам 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.

Войска РФ продолжают убивать гражданских на Донбассе. Масштаб потерь в Мариуполе и Волновахе, по словам главы ОВА, пока невозможно оценить.

"17 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека (в Марьинке и Новополье), еще 4 получили ранения. Кроме того, в Бахмуте и Краматорске была предоставлена медицинская помощь двум гражданским, раненым на территории Луганщины", – написал Кириленко.

Напомним, что мэр Харькова заявил об отсутствии безопасных районов в городе.

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