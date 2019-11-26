В Донецкой области будут судить снайпера "Л/ДНР"

В Донецкой области прокуратура передала в суд дело в отношении боевика так называемых "ДНР" и "ЛНР", которого в августе задержали на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как сообщается, боевик с июня 2015 по ноябрь 2016 года состоял в рядах незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" и принимал участие в боевых действиях против украинских военных на должности гранатометчика и снайпера.

Отмечается, что боевик был задержан украинскими правоохранителями на подконтрольной украинскому правительству территории, куда он приехал для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Так, прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и передала дело в суд. Сейчас боевик находится под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что заместителю мэра Славянска объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Чиновника подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (другое содействие деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области боевика так называемой "ЛНР" приговорили к 8 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины.