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В Донецкой области автомобиль полиции вылетел в кювет, погиб полицейский

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Четверг 15 июля 2021 13:58
В Донецкой области автомобиль полиции вылетел в кювет, погиб полицейский Фото: в Донецкой области в ДТП погиб полицейский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб полицейский. Авто вылетело в кювет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

На автодороге вблизи города Родинское авто выехало в кювет и перевернулось.

Майор полиции 38-летний Александр Корж вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование.

"Александр, управлявший автомобилем, погиб, пассажиры получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Полицейский работал в органах внутренних дел 21 год. В частности, по линии розыска без вести пропавших лиц (вернул домой сотни людей) и преступников, которые скрывались от закона. С начала года занял должность старшего оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений отдела уголовной полиции и занимался тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

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ДТП полиция Донецкая область
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