У Донецькій області автомобіль поліції вилетів в кювет, загинув поліцейський
У Донецькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув поліцейський. Авто вилетіло в кювет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
На автодорозі поблизу міста Родинське авто виїхало у кювет та перекинулося.
Майор поліції 38-річний Олександр Корж разом із колегою на службовому автомобілі доставляв із Луганської області зловмисника, затриманого за зґвалтування.
"Олександр, який керував автомобілем, загинув, пасажири отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
Поліцейський працював в органах внутрішніх справ 21 рік. Зокрема, на лінії розшуку безвісно зниклих осіб (повернув додому сотні людей) і злочинців, які переховувалися від закону. З початку року обійняв посаду старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції та займався тяжкими та особливо тяжкими злочинами.