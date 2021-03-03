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В Донецкой области из-за аварии без воды могут остаться почти 300 тысяч человек

Автор: Андрей Козловский

Сегодня в Донецкой области на Втором Донецком водопроводе произошла авария. Из-за этого может быть сокращено водоснабжение в 7 населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.

Как сообщается, авария произошла на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго Донецкого водопровода вблизи города Краматорск. Предварительно выявлено 3 порывы. Ремонтно-восстановительные работы там продолжаются с 5 часов утра.

"Возможно сокращение водоснабжения г. Константиновка (частично), г. Дружковка (частично), г. Краматорск, г. Славянск, с. Петровка, пгт Щербиновка (частично) и пгт Новгородское (всего - 288 093 лица). Потребители были заранее предупреждены", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что сейчас вода до населенных пунктов поступает самотеком. На теплоснабжение населения данное событие не влияет.

Напомним, ранее центральная часть города осталась без водоснабжения. Тогда на улице. Франка, 21 произошла авария на трубопроводе.

Также РБК-Украина писало, что в Печерском районе Киева без водоснабжения осталось более десяти жилых домов.

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