У Донецькій області через аварію без води можуть залишитись майже 300 тисяч осіб

Сьогодні у Донецькій області на Другому Донецькому водогоні сталася аварія. Через це може бути скорочено водопостачання до 7 населених пунктів.

У відомстві зазначають, що наразі вода до населених пунктів надходить самопливом. На теплопостачання населення дана подія не впливає.

"Можливе скорочення водопостачання м. Костянтинівка (частково), м. Дружківка (частково), м. Краматорськ, м. Слов’янськ, с. Петрівка, смт Щербинівка (частково) та смт Новгородське (усього - 288 093 особи). Споживачі були заздалегідь попереджені", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, аварія трапилась на магістральному водоводі діаметром 1400 мм Другого Донецького водогону поблизу міста Краматорськ. Попередньо виявлено 3 пориви. Ремонтно-відновлювальні роботи там тривають з 5 години ранку.

Нагадаємо, раніше центральна частина Львова залишилася без водопостачання. Тоді на вулиці І. Франка, 21 сталася аварія на трубопроводі.

Також РБК-Україна писало, що у Печерському районі Києва без водопостачання залишилося понад десять житлових будинків.