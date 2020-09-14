В Донецкой области 28 классов и одна школа перешли на дистанционное обучение

В Донецкой области 28 классов в различных населенных пунктах и ​​полностью одна сельская школа были переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19. Только сегодня на самоизоляцию перевели более 250 школьников.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

В понедельник, 14 сентября, на самоизоляцию перевели 131 учеников и 36 работников Керменчицкой общеобразовательной школы I-III ступеней.

При этом, всего на сегодня в области на дистанционном обучении находится 28 классов (619 учеников, 58 работников школ) учреждений общего среднего образования области.

Только в течение дня в области стало известно о заболевании 5 учеников и 3 учителей, из-за чего был переведен на самоизоляцию 5 классов, 253 ученика, 43 работника.

Сейчас на самоизоляции находятся ученики закрытых классов в городах Дружковка, Доброполье, Мариуполь, Покровск и Славянск, а также в школах районов - Марьинском, Великоновоселковском, и в Лиманской ОТО, Николаевской ОТО, Соледарский ОТО.

Напомним, в Украине на дистанционном обучении находятся 501 школьный класс.

Кроме того, в Киевской области 14 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.