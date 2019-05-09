В Донецкой обл. мужчина обстрелял жилой дом

Фото: результат обстрела дома (dn.npu.gov.ua)

В результате обстрела здания жильцы не пострадали

В Константиновке (Донецкая область) мужчина обстрелял из огнестрельного оружия жилой дом, в котором находились жители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В полиции рассказали, что до Константиновского отдела полиции поступила информация о том, что неизвестный, подъехав на автомобиле к частному дому, открыл огонь по зданию. На место прибыли следственно-оперативная группа, эксперты и руководство отделения полиции.

"Во время осмотра места происшествия экспертами были изъяты 14 гильз калибром 9 мм. от огнестрельного оружия. Лишь чудом не пострадали ни хозяева дома, ни обычные прохожие, которые в любой момент могли попасть под огонь", - сообщили правоохранители.

Полицейские заявили, что было поднято все силы города и за несколько часов оперативники смогли установить машину, в которой передвигался преступник, а впоследствии и собственника.

"Во время осмотра транспортного средства в салоне было изъята гильза калибром 9 мм. Кроме того, по месту его проживания обнаружено 400 патронов к автоматическому оружию. Сам подозреваемый от каких либо объяснений отказывается", - заявили в Нацполиции.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской обл. обстреляли из гранатомета жилой дом. Представитель Нацполиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Бориспольского района были слышны взрывы, а прибувша на место инцидента следственно-оперативная группа нашла остатки от самого РПГ.