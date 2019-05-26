В Донецкой обл. у местного жителя изъяли взрывчатку и гранаты

Фото: изъятые гранаты и взрывчатка (dn.npu.gov.ua)

Было изъято гранаты РГД-5 и 400 грамм пластида

В поселке Сладкое Марьинского района Донецкой области правоохранители во время обыска изъяли у местного жителя боевые гранаты и взрывчатку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что в рамках спецмероприятий по противодействию нелегальному обороту оружия и боеприпасов была получена информация о том, что местный житель Сладкого хранит дома взрывоопасные предметы.

"Во время следственных действий у подростка, который проживает вместе с дедушкой, в летней кухне было обнаружено: 2 гранаты РГД - 5 с запалами и 400 г пластида", - сообщили в Нацполіції.

Сам местный житель сообщил, что взрывоопасные предметы он нашел вблизи линии боевых действий в 2017 году.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожье правоохранители обнаружили мастерскую по ремонта и переделки оружия. Правоохранителями была получена информация о функционировании подпольного цеха на территории города. Во время проверок правоохранители смогли установить лицо, причастное к организации, а также местонахождение.