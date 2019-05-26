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В Донецькій обл. у місцевого жителя вилучили вибухівку та гранати

Новини » Надзвичайні події    26.05.2019 - 22:49
В Донецькій обл. у місцевого жителя вилучили вибухівку та гранати
Фото: вилучені гранати та вибухівка (dn.npu.gov.ua)

Було вилучено гранати РГД-5 та 400 грам пластиду

У селищі Солодке Мар’їнського району Донецької області правоохоронці під час обшуку вилучили у місцевого жителя бойові гранати та вибухівку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що у рамках спецзаходів з протидії нелегальному обігу зброї та боєприпасів була отримана інформація про те, що місцевий мешканець Солодкого зберігає вдома вибухонебезпечні предмети.

"Під час слідчих дій у підлітка, який проживає разом з дідусем, у літній кухні було виявлено: 2 гранати РГД- 5 с запалами та 400 г пластиду", - повідомили в Нацполіції.

Сам місцевий мешканець повідомив, що вибухонебезпечні предмети він знайшов поблизу лінії бойових дій у 2017 році.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Запоріжжі правоохоронці виявили майстерню з ремонту та переробки зброї. Правоохоронцями була отримана інформація про функціонування підпільного цеху на території міста. Під час перевірок правоохоронці змогли встановити особу, що причетна до організації, а також місцезнаходження.

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