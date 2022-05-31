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В Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили 9 атак врага

Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 9 атак врага. На 4 локациях еще продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.

За эти сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 2 танка; 13 артиллерийских систем; 8 боевых бронированных машин; 6 вражеских автомобилей.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек. В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое мужчин ранены.

Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.

Напомним, разведчики ДШВ ВС Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов. Потери враг понес в живой силе и технике.

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