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"Донецкоблгаз" отказался возобновить поставки на тепловые объекты

Автор: Дмитрий Левицкий

Компания "Донецкоблгаз" ответила "Нафтогазу" на призыв возобновить поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". Компания отказывается поставлять газ пока не решен вопрос по задолженности.

Об этом говорится в заявлении на сайте "Донецкоблгаза".

Компания утверждает, что придерживается требований украинского законодательства.

"ПАО "Донецкоблгаз" обязано придерживаться требований действующего законодательства Украины, в частности порядка ограничения распределения природного газа в случае отсутствия у предприятия ТКЭ действующего поставщика природного газа", - заявили в облгазе.

В "Донецкоблгазе" также призвали "Нафтогаз" и "Донецктеплокоммунэнерго" урегулировать ситуацию с задолженностью и "не ставить под угрозу жизнь и здоровье жителей Донецкой области".

Напомним, компания "Донецкоблгаз" сегодня прекратила поставки газа на тепловые объекты Донецкой области. В "Нафтогазе" призвали компанию возобновить поставки газа и разрешить ситуацию с долгами с помощью "Меморандума о взаимопонимании".

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