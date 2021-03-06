RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Донецькоблгаз" відмовився відновити поставки на теплові об'єкти

Автор: Дмитро Левицький

Компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу" на заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". Компанія відмовляється постачати газ поки не вирішене питання щодо заборгованості.

Про це йдеться в заяві на сайті "Донецькоблгазу".

Компанія стверджує, що дотримується вимог українського законодавства.

"ПАТ "Донецькоблгаз" зобов’язано дотримуватися вимог чинного законодавства України, зокрема порядку обмеження розподілу природного газу у випадку відсутності у підприємства ТКЕ діючого постачальника природного газу", - заявили в облгазі.

В "Донецькоблгазі" також закликали "Нафтогаз" та "Донецьктеплокомуненерго" врегулювати ситуацію з заборгованістю та "не ставити під загрозу життя та здоров’я мешканців Донецької області".

Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" сьогодні припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області. У "Нафтогазі" закликали компанію відновити постачання газу та вирішити ситуацію з боргами за допомогою "Меморандуму про взаєморозуміння".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донецкая областьгазтеплоснабжение
Читайте також
"Дніпропетровськгаз" у поточному році передав понад 250 справ боржників до суду
Регулятор оштрафував газову компанію на 200 тисяч гривень за численні порушення
Прогноз погоди